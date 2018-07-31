Против Труханова откроют производство о госизмене. Документ

31 июля, 2018, 11:30

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное производство в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова по предварительной квалификацией - ст. 111 "государственная измена"

Об этом на своей странице в Facebook написал общественный деятель Артем Карташов, разместив официальные документы.

Он отметил, что открытие производства касается попытки уничтожения местной властью аэродрома "Одесса-Школьный" путем изъятия около 90 га его территории для последующей застройки и захвата части территории аэродрома в октябре 2017 года.

По его словам, земли, на которых расположен аэродром, были переданы коммунальным предприятиям "Городское капитальное строительство", "Горзелентрест" и "Горэлектротранс" под многоквартирную жилую и общественную застройку.

А уже с 4 октября 2017 года городским советом было принято решение о разработке Детального плана территории из проекта которого усматривается, что значительная часть территории аэродрома должна быть отведена под застройку, что делает невозможным его дальнейшее функционирование.

Тогда инвесторами этого плана выступили неравнодушные городскому председателю ООО "Югтранс-терминал" и БК "Строение".

"Уже 29 октября 2017 года группа титушок в интересах ООО "Югтранс-терминал" и при содействии ГУ НП в Одесской области сносит забор территории аэродрома и захватывает его часть, где начинает строительство детско-спортивного комплекса, которое не прекращено и по сегодняшний день. Параллельно с этим на территории непризнанной ПМР оперативная группа войск РФ завершает восстановление военного аэродрома, который способен принимать все виды самолетов", - подчеркнул Карташов.

В результате единственный действующий на территории Одесской области аэродром "Одесса-Школьный" находится на грани уничтожения руками Труханова и подконтрольному ему местному совету. Тем временем Россия завершила восстановление военного аэродрома на территории ПМР.