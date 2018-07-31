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Появилось видео с мужчиной, который мог облить кислотой активисту Гандзюк в Херсоне

Полиция просит помощи граждан в установлении личности мужчины, который облил неизвестным веществом управляющую делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполиции Херсонской области.

В ведомстве рассказали, что этого мужчину можно было увидеть сегодня, в 08:30 утра, в микрорайоне Таврический на улице 49-й Гвардейской Дивизии.

"Злоумышленник был одет в темную футболку, темную кепку, коричневые шорты и темную обувь. Если кому известно местонахождение мужчины на фото или его лицо, просьба сообщить в полицию по номеру "102", - отметили в ведомстве.

Ранее местный журналист Сергей Никитенко сообщил, что Екатерину облили кислотой возле подъезда, у нее серьезные ожоги.

 

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