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Порошенко хочет санкции против России за блокаду Азовского моря


фото: Twitter
Президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против РФ за блокаду украинских морских портов в Азовском море

Об этом сообщил Порошенко в Twitter.

"Керченский санкционный список" открыл новую страницу совместного противодействия агрессивным действиям Кремля относительно осуществления фактической блокады украинских морских портов в Азовском море. Во взаимодействии с международными партнерами найдем действенные механизмы прекращения российской морской блокады ", - написал Порошенко.

  • Напомним, Европейский Союз с 31 июля ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. Ограничительные меры заключаются в замораживании активов в ЕС, принадлежащих этим субъектам, а лица и организации в ЕС не могут оказывать им финансовые услуги.
  • Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза о введении санкций против шести компаний, которые причастны к строительству Крымского моста.
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