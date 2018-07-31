Порошенко хочет санкции против России за блокаду Азовского моря
31 июля, 2018, 17:51
Президент Украины Петр Порошенко призвал ввести санкции против РФ за блокаду украинских морских портов в Азовском море
Об этом сообщил Порошенко в Twitter.
"Керченский санкционный список" открыл новую страницу совместного противодействия агрессивным действиям Кремля относительно осуществления фактической блокады украинских морских портов в Азовском море. Во взаимодействии с международными партнерами найдем действенные механизмы прекращения российской морской блокады ", - написал Порошенко.
«The Kerch sanctions list» opened a new page of our joint counteraction to the aggressive actions of the Kremlin to implement the actual blockade of Russian sea ports in the Azov Sea. pic.twitter.com/qFTlxsDseh— Петр Порошенко (@poroshenko) 31 июля 2018 г.
- Напомним, Европейский Союз с 31 июля ввел санкции против российских компаний, которые принимали участие в строительстве Керченского моста. Ограничительные меры заключаются в замораживании активов в ЕС, принадлежащих этим субъектам, а лица и организации в ЕС не могут оказывать им финансовые услуги.
- Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение Совета Евросоюза о введении санкций против шести компаний, которые причастны к строительству Крымского моста.
Читайте также
-
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-
-
Читайте также
-
22 июля, 2018 Криворивня - летняя культурная столица Украины
-
19 июля, 2018 Папа-расист, Свингеры и "понаехавшие"
-