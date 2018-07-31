Полиция ищет убийцу добровольца Олешко: план "Сирена" ввели в 2 областях

31 июля, 2018, 14:51

На территории Запорожской и Донецкой областей был введен в действие оперативный план "Сирена" для задержания убийцы добровольца АТО Виталия Олешко

Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Нацполлиции Запорожской области.

Правоохранители рассказали, что около 12:30 на улице Восточной неизвестный выстрелил в 43-летнего местного жителя, после чего скрылся с места происшествия.

По приказу первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина на территории Запорожской и Донецкой областей был введен в действие оперативный план "Сирена".

"Правоохранители принимают меры для установления и задержания лица, причастного к совершению преступления", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неизвестный убил в Бердянске добровольца, активиста Виталия "Сармата" Олешко. Мужчине выстрелили в спину из двуствольного ружья.

Виталий Олешко был добровольцем батальона НГУ "Донбасс", участником самообороны Бердянска. Он кавалер ордена "За мужество" 3-й степени, участвовал в боях за Иловайск и прошел российский плен.