Полиция обнаружила 21 пьяного водителя маршруток в течение 2 недель

31 июля, 2018, 19:31

Правоохранители осмотрели почти 28 тысяч транспортных средств, что используют для перевозки пассажиров

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.

В рамках операции "Перевозчик" осмотрено почти 28 тысяч транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. При этом выявлено 764 технически неисправные транспортные средства, из них 148 автобусов - переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов.

"Среди них - 21 водитель, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 45 руководителей не прошли ежесменного предрейсового медицинского осмотра или не был проведен предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств”,- подчеркнул Фацевич.

Он добавил, что 81 водитель управлял транспортным средством без необходимых лицензионных документов.