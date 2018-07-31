Полиция обнаружила 21 пьяного водителя маршруток в течение 2 недель
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, передает пресс-служба ведомства.
В рамках операции "Перевозчик" осмотрено почти 28 тысяч транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров. При этом выявлено 764 технически неисправные транспортные средства, из них 148 автобусов - переоборудованы с нарушениями соответствующих норм и стандартов.
"Среди них - 21 водитель, управлявших автобусами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 45 руководителей не прошли ежесменного предрейсового медицинского осмотра или не был проведен предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств”,- подчеркнул Фацевич.
Он добавил, что 81 водитель управлял транспортным средством без необходимых лицензионных документов.
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