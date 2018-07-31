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Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки на Оболони арестовали без права на залог

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Киеве на Оболони 54-летнего местного жителя взяли под стражу без права внесения залога

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

"Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве 16-летней девушки. Заслушав доводы прокурора, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство об избрании злоумышленнику безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

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