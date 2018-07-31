Подозреваемого в убийстве 16-летней девушки на Оболони арестовали без права на залог
31 июля, 2018, 22:50
Подозреваемого в изнасиловании и убийстве 16-летней девушки в Киеве на Оболони 54-летнего местного жителя взяли под стражу без права внесения залога
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.
"Шевченковский районный суд столицы избрал меру пресечения подозреваемому в умышленном убийстве 16-летней девушки. Заслушав доводы прокурора, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство об избрании злоумышленнику безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.
Мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
- Напомним, 27 июля на территории Оболонского района в лесополосе обнаружили труп 16-летней девушки.
- Девушка приехала в Киев из Закарпатья в гости к родственникам и вечером решила побегать, но не вернулась и не отвечала на звонки.
- В интернете появилось видео допроса подозреваемого. Он сказал, что выгуливал собаку и заметил девушку на пробежке, после чего напал на нее.
- Подозреваемому в изнасиловании и убийстве девушки грозит пожизненное заключение.
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