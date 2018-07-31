Первый приговор по делу "вышек" Бойко: инженер пошла на сделку со следствием
Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор Шевченковского суда от 22 июня.
Цыбульской инкриминировали участие в преступлениях преступной организации (ч.1 ст.255 УК), умышленное незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК), умышленное составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершение иного подлога официальных документов в составе преступной организации (ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 УК).
Суд утвердил соглашение о признании виновности от 17 ноября 2017 года. Сообщается, что обвиняемая "раскаявшаяся в содеянном", "активно способствовала установлению обстоятельств преступления" и частично добровольно возместила ущерб. Какую именно сумму возместила Цыбульская, в приговоре не указывается.
Стороны пришли к согласию относительно наказания в виде 5 лет заключение с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.
По материалам дела, в марте-сентябре 2010 года участники преступной организации спланировали закупку двух самоподьемных плавучих буровых установок не напрямую у производителя - Keppel Offshore & Marine Group Limited (Сингапур), а через подконтрольные фиктивные предприятия по явно завышенным ценам, на общую сумму $404,4 млн. Рыночная цена “вышек” составляла $210 млн. Остальные средства, по данным следствия, было отмыто через оффшорные компании.
- В мае сообщалось, что следствие не нашло доказательств причастности нардепа Юрия Бойко к преступным закупкам самоподнимающихся плавучих буровых установок по завышенным ценам.
- 3 июля Луценко заявил, что осенью ГПУ планирует внести представление на снятие неприкосновенности с депутата Верховной Рады по делу о закупке буровых установок по завышенным ценам.
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