Первый приговор по делу "вышек" Бойко: инженер пошла на сделку со следствием

31 июля, 2018, 18:18

Бывшего ведущего инженера отдела закупок товаров, работ и услуг Департамента по коммерции ГАО "Черноморнефтегаз" Цыбульскую Анастасию приговорили к 5 годам лишения свободы условно

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на приговор Шевченковского суда от 22 июня.

Цыбульской инкриминировали участие в преступлениях преступной организации (ч.1 ст.255 УК), умышленное незаконное завладение чужим имуществом в особо крупном размере, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК), умышленное составление и выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов, а также внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершение иного подлога официальных документов в составе преступной организации (ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 УК).

Суд утвердил соглашение о признании виновности от 17 ноября 2017 года. Сообщается, что обвиняемая "раскаявшаяся в содеянном", "активно способствовала установлению обстоятельств преступления" и частично добровольно возместила ущерб. Какую именно сумму возместила Цыбульская, в приговоре не указывается.

Стороны пришли к согласию относительно наказания в виде 5 лет заключение с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год.

По материалам дела, в марте-сентябре 2010 года участники преступной организации спланировали закупку двух самоподьемных плавучих буровых установок не напрямую у производителя - Keppel Offshore & Marine Group Limited (Сингапур), а через подконтрольные фиктивные предприятия по явно завышенным ценам, на общую сумму $404,4 млн. Рыночная цена “вышек” составляла $210 млн. Остальные средства, по данным следствия, было отмыто через оффшорные компании.