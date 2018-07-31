Оккупанты на Донбассе стреляют из гранатометов и пулеметов, ранен боец ООС
31 июля, 2018, 21:42
Во вторник, 31 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных
Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.
Террористы открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутове.
Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.
- Напомним, 30 июля в результате боевых действий в зоне ООС было ранено трех украинских военных, оккупанты потеряли 5 боевиков.
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