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Оккупанты на Донбассе стреляют из гранатометов и пулеметов, ранен боец ООС

Во вторник, 31 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики 9 раз обстреляли позиции украинских военных

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Террористы открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Южное, Новомихайловка, Опытное, Павлополь и Гнутове.

Вследствие вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения.

  • Напомним, 30 июля в результате боевых действий в зоне ООС было ранено трех украинских военных, оккупанты потеряли 5 боевиков.
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