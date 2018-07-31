Надувные круги вместо поездов. В Швеции затопило вокзал, и люди начали в нем плавать

31 июля, 2018, 16:40

Центральный вокзал города Уппсала затопило проливным дождем и местные жители решили воспользоваться этим, чтобы почувствовать себя на курорте

Об этом сообщает Business Insider.

Хотя последствия стихии оказались значительными, и пассажирам было довольно сложно добраться до вагонов, движение поездов не остановили. Ливень затопил тоннели, которые ведут к перрону. Такая же ситуация зафиксирована и на эскалаторах.

Кроме того, отдельные пассажиры решили воспользоваться возможностью, и использовать вокзал в качестве бассейна.