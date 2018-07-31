Надувные круги вместо поездов. В Швеции затопило вокзал, и люди начали в нем плавать
31 июля, 2018, 16:40
Центральный вокзал города Уппсала затопило проливным дождем и местные жители решили воспользоваться этим, чтобы почувствовать себя на курорте
Об этом сообщает Business Insider.
Хотя последствия стихии оказались значительными, и пассажирам было довольно сложно добраться до вагонов, движение поездов не остановили. Ливень затопил тоннели, которые ведут к перрону. Такая же ситуация зафиксирована и на эскалаторах.
Кроме того, отдельные пассажиры решили воспользоваться возможностью, и использовать вокзал в качестве бассейна.
- Тем временем в столице Германии уже знают, как реагировать на дождевые аномалии. Берлин реализует концепцию "города-губки", по которой осадки аккумулируются в зеленых насаждениях
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