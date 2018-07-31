На Житомирщине офицер случайно подстрелил дежурного по части
31 июля, 2018, 14:32
В одной из военных частей Вооруженных сил Украины в Житомирской области офицер по неосторожности выстрелил в дежурного части
Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко в Facebook.
29 июля офицер, действуя по неосторожности и нарушение правил обращения с оружием, выстрелил из пистолета Макарова в дежурного по части. Он получил телесное повреждение - огнестрельное ранение левой ноги.
На следующий день военная прокуратура открыла дело по факту нарушения правил обращения с оружием. Досудебное расследование осуществляется органами Национальной полиции.
Санкции за данное правонарушение наказываются служебным ограничением на срок до двух лет или держанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок, или лишением свободы на срок до трех лет.
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