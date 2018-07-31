На отдых в Хорватию вместе с детьми погибших участников АТО поехали дети не бедных родителей

31 июля, 2018, 12:40

На отдыхе в Хорватии, куда отправили детей погибших военнослужащих, заметили детей чиновников

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В путешествие в Хорватию за счет тамошнего правительства отправились 118 детей из Закарпатья, Донецкой и Львовской области. Среди путешественников из Донбасса активисты опознали детей местных чиновников.

Новость о путешествии украинских детей к Хорватии с фото обнародовала народный депутат Мария Ионова. Речь идет о детях из зоны военного конфликта, сирот, лишенных родительской опеки и детей воинов. Скандал в соцсети разгорается в Краматорске, когда на фото узнают детей местных депутата и чиновника.

На фото узнают ребенка заместителя мэра Юрия Люльки. Он переселенец. Все вопросы переадресовывает к организаторам, говоря, что воды оба - перемещенные лица.

Депутат краматорского горсовета Лилия Кислицина, как один из организаторов поездки, находится в Хорватии. Говорит, среди тех, кто имеет право ехать - не только дети погибших и АТОвцев, но и те, кто вынужден был покинуть оккупированную территорию, медалисты, и те, кто имеет достижения в спорте.

Отмечается, что фамилии всех детей были согласованы с хорватской стороной, которая и предоставляла деньги на отдых.

Сын одного из местных депутатов Игоря Сташкевича - чемпион по баскетболу, играет в театре, имеет много наград, его кандидатуру подала завуч. В девочке - дочке бухгалтера одного из предприятий - краматорский волонтер Владимир Линский узнает свою крестницу, которая имеет награды от индонезийского руководства за участие в проекте о культуре, географии, природе Хорватии.

Как формировались списки - это вопрос больше всего интересует краматорцев. И почему предпочтение не отдала детям АТОвцев. В списках Центра помощи участников АТО запрос был только для семей погибших воинов. Поехать смогли из 25 только 4, по разным причинам. Одна из них - у детей просто не оказалось загранпаспортов.

"Было неофициальное обращение относительно подбора кандидатуры из категории семей погибших. Только дети погибших, запросов участников АТО, которых много, не было", - говорит координатор и руководитель Центра помощи участникам АТО при Донецкой областной администрации Сергей Гаков.

Уже вскоре ситуацию должен прояснить и посол Хорватии. Если нет четких критериев отбора, кто больше достоин, то это вопрос лишь этической дискуссии.