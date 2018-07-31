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На Донбассе ранены трое украинских бойцов, потери врагов - 5 человек

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 40 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе трижды с применением запрещенной Минскими соглашениями оружия.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям у Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино.

Опорные пункты вблизи Водяного трижды накрыли огнем из минометов калибром 120-мм и 82-мм.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, одного оккупанта уничтожено и четверо ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня российские наемники уже трижды обстреляли украинских защитников возле Крымского, Светлодарска и Лебединского.

 

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