На Донбассе ранены трое украинских бойцов, потери врагов - 5 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 40 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе трижды с применением запрещенной Минскими соглашениями оружия.
Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям у Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино.
Опорные пункты вблизи Водяного трижды накрыли огнем из минометов калибром 120-мм и 82-мм.
"За минувшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, одного оккупанта уничтожено и четверо ранены", - подчеркнули в ведомстве.
Сегодня российские наемники уже трижды обстреляли украинских защитников возле Крымского, Светлодарска и Лебединского.
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