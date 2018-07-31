МИД Словакии встревожено базой пропутинских байкеров под Братиславой

31 июля, 2018, 20:18

Министерство иностранных дел Словакии считает "тревожным" тот факт, что "Ночные волки" - российская националистическая байкерская банда, близкая к президенту Владимиру Путину, - теперь имеет базу в Словакии

Об этом пишет BBC.

Словацкое подразделение "Ночных волков" создало очаг возле Братиславы, где размещены старые танки и броневики. Российское правительство называет его "европейской штаб-квартирой" "Ночных волков".

Российские байкеры находятся под санкциями США, обвиняемые в оказании военной помощи пророссийским боевикам в Украине.

Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско считает, что деятельность байкеров должна быть "тщательно отслеженной".

"Мы считаем, что влияние ее членов является вредным, особенно за распространение своих мыслей, которые стремятся переписать историю", - сказал он.

Когда его попросили указать пример таких "спорных мнений", спикер напомнил российские постулаты о том, что "Крым есть, был и будет русским, что Сталин был великим героем, что НАТО - это преступная организация и т. п".

Суско добавил: "Они утверждают, что это "клуб", они не являются государственной организацией, поэтому трудно вмешаться через российское посольство".

"Конечно, существует большое беспокойство, что люди, которые высказывают взгляды, прямо противоположные внешнеполитическому мировоззрению Словакии, пытаются самоорганизоваться на территории Словакии", - сказал он.

Территория базы принадлежит Йозефу Гамбалеку - лидеру словацкого подразделения "Ночных волков". Он говорит, что хочет открыть здесь военный музей. Йозеф Гамбалек бывал в России, по сообщениям СМИ, лично знакомый с российскими байкерами.

Министерство обороны Словакии заявило, что займется изучением правовых основ деятельности клуба.