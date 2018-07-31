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Мужчина продал своего 3-месячного сына в День противодействия торговле людьми


фото: В'ячеслав Аброськін
30 июля оперативники территориальных подразделений Национальной полиции Украины задержали мужчину, который продал своего сына

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Задержанный оказался 27-летним уроженцем Закарпатской области. Он за 100 тысяч гривен продал своего 3-месячного сына.

"Этот нелюдь-отец и его помощники задержаны", - добавил Аброськин.

Также отметил, что 30 июля - это Всемирный день противодействия торговле людьми.

Как позже сообщили в пресс-службе Нацполиции, младенец был доставлен в лечебное учреждение для медицинского осмотра.

Сейчас следователи подтверждают причастность к преступлению еще нескольких человек.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека).

Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в указанном преступлении и избрания судом меры пресечения в виде получения под стражей.

За такие действия ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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