Мужчина продал своего 3-месячного сына в День противодействия торговле людьми
Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Задержанный оказался 27-летним уроженцем Закарпатской области. Он за 100 тысяч гривен продал своего 3-месячного сына.
"Этот нелюдь-отец и его помощники задержаны", - добавил Аброськин.
Также отметил, что 30 июля - это Всемирный день противодействия торговле людьми.
Как позже сообщили в пресс-службе Нацполиции, младенец был доставлен в лечебное учреждение для медицинского осмотра.
Сейчас следователи подтверждают причастность к преступлению еще нескольких человек.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другая незаконная сделка относительно человека).
Мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ему подозрения в указанном преступлении и избрания судом меры пресечения в виде получения под стражей.
За такие действия ему грозит тюремное заключение на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
- Напомним, за полгода в Украине было зафиксировано 186 случаев торговли людьми.
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В июне правоохранители Черкасской области задержали роженицу, которая пыталась продать своего ребенка за 140 тысяч гривен.
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