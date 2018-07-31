Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии
Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.
Инцидент произошел около 8.40 утра в районе Стембер. Мужчина в возрасте от 50 до 60 лет вышел на футбольное поле, на котором в это время никого не было, и подорвал себя.
"Я увидел мужчину, который шел по футбольному полю. Когда я закрывал дверь своего автомобиля, то услышал громкий взрыв. Я понял, что это тот мужчина взорвал себя, и вызвал полицию", - рассказал свидетель происшествия.
В полиции Вервье считают, что речь идет о суициде, а не попытке теракта. Личность погибшего пока установить не удалось. Однако по данным СМИ, на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.
На месте взрыва работают следователи. Жителей ближайшей улицы временно эвакуировали.
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