Мужчина подорвал себя на футбольном поле в Бельгии

31 июля, 2018, 17:14

В бельгийском городе Вервье мужчина в поясе со взрывчаткой подорвал себя на футбольном поле

Об этом сообщает телерадиокомпания RTBF.

Инцидент произошел около 8.40 утра в районе Стембер. Мужчина в возрасте от 50 до 60 лет вышел на футбольное поле, на котором в это время никого не было, и подорвал себя.

"Я увидел мужчину, который шел по футбольному полю. Когда я закрывал дверь своего автомобиля, то услышал громкий взрыв. Я понял, что это тот мужчина взорвал себя, и вызвал полицию", - рассказал свидетель происшествия.

В полиции Вервье считают, что речь идет о суициде, а не попытке теракта. Личность погибшего пока установить не удалось. Однако по данным СМИ, на месте взрыва найден ключ, который подходит к двери дома бывшего военного, расположенного неподалеку от футбольного поля.

На месте взрыва работают следователи. Жителей ближайшей улицы временно эвакуировали.