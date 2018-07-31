Литва тормозит переговоры Сербии о вступлении в ЕС из-за связей Белграда и Москвы
Об этом сообщает портал B92.
Причиной является главным образом отношения между Белградом и Москвой. Сербский министр по вопросам евроинтеграции Ядранка Йоксимович при этом считает, что раздел вряд ли откроют до конца года.
"Раздел 31 обычно не является слишком требовательным, но поскольку международные отношения сейчас усложнились и государства ЕС должны достичь консенсуса в отдельных вопросах, ожидания отдельных государств-членов к кандидатам изменились" - сказала она.
При этом Йоксимович заявила, что Сербия делает едва ли не самый большой в регионе вклад в европейскую безопасность.
"Мы доказали это во время председательства в ОБСЕ во время миграционного кризиса и своей борьбой с терроризмом. Сербская внешняя политика формируется в координации с политикой национальной безопасности в рамках процесса евроинтеграции, который является приоритетом нашей внешней политики", - добавила министр.
Стоит отметить, что Сербия неоднократно заявляла, что не присоединится к санкциям ЕС против России.
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