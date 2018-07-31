Книжная премия "Еспресо. Выбор читателей" обнародовала состав жюри номинации "Литература для детей"
31 июля, 2018, 08:47
Начало работу жюри книжной премии "Еспресо. Выбор читателей" в номинации "Литература для детей"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В состав экспертного жюри конкурса вошли литературоведы, преподаватели вузов, критики, журналисты и другие представители отрасли. Они выберут тройку лучших книг из числа 50-ти, которые подали на конкурс издательства.
ТОП-3 будет объявлен в августе. А пока знакомьтесь с экспертным жюри премии.
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