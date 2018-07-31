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КНДР создает новые ракеты вопреки договоренностям Трампа и Ким Чен Ына, - СМИ

Американские спутники-шпионы обнаружили возобновление деятельности на северокорейском заводе, который изготовил первые межконтинентальные баллистические ракеты, способные добраться до Соединенных Штатов

Об этом сообщил официальный представитель США, сообщает Reuters.

Фотографии и инфракрасная визуализация указывают на транспортные средства, движущиеся в направлении объекта в городе Санумдон и выезжают из него, но неизвестно, насколько продвинулась работа над созданием ракеты.

Собеседник сообщил, что на одной фотографии зафиксирована грузовик и прицепы подобные тем, что КНДР использовала для перемещения своих МБР. Груз был закрыт, поэтому его невозможно распознать.

The Washington Post со ссылкой на собственные источники в разведслужбах США сообщила, что Северная Корея производит новые баллистические ракеты, вопреки договоренностям Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

В Вашингтоне считают, что Северная Корея строит одну или две новые межконтинентальные баллистические ракеты в окрестностях Пхеньяна.

"Данные со спутниковых снимков свидетельствуют о том, что КНДР ввела в действие минимум одну, а то и две, МБР на жидком топливе", - отмечается в статье.

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