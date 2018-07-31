Ключевой свидетель в деле Зайцевой нашлась, - СМИ

31 июля, 2018, 09:54

Свидетель по делу смертельного ДТП в Харькове с участием Елены Зайцевой врач-нарколог Елена Федирко нашлась

Об этом сообщает местное харьковское издание "ГородХ".

Врач, которая проводила отбор крови и мочи у Зайцевой, находилась дома и ухаживала с больной матерью. Она действительно уволилась по собственному желанию с работы, но суд и правоохранители якобы знали о ее местонахождении.

Напомним, об исчезновении Федирко сообщали адвокаты стороны потерпевших в ДТП. Также, об этом говорила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Сообщалось, что сторона пострадавших хочет допросить Федирко в суде, чтобы выяснить - каким образом производился отбор анализов, почему не взяли биологическое вещество в количестве необходимом для проведения исследования, и достаточно ли существующих данных для установления состояния обвиняемого на момент ДТП. Но врач исчезла, и никому неизвестно, где она находится. В наркодиспансере, в котором она работала, говорят, что женщина внезапно уволилась. Сейчас ее разыскивает полиция.