Кличко до сих пор не понимает, как мог проиграть Джошуа
Об этом сообщает T-Online.
Владимир Кличко заявил, что ему было необходимо вернуться на ринг после поражения от Тайсона Фьюри, чтобы реабилитироваться за неудачу. К бою с Джошуа украинец подошел хорошо подготовленным, поэтому не понимает, как мог проиграть.
"Были моменты, особенно в бою с Тайсоном Фьюри, когда я шел в свой уголок и думал: я проиграю, но мне безразлично. Но я до сих пор не понимаю, как проиграл Джошуа. Я был лучшим и очень хорошо подготовился к бою. Моя душа и мозг не нашли бы покоя, если бы я завершил карьеру после поражения от Тайсона Фьюри. Я очень хотел реванш, но тогда соперник ввязался в какие-то скандалы, которые помешали этому. Потом я получил бой с Джошуа, это было для меня благословением. Несмотря на поражение, я закрыл другой бой. Больше никто не говорит о том поединек", - сказал Кличко.
- Украинец проиграл Фьюри в 2015 году и потерял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
- 29 апреля 2017 года боя за звание чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF и IBO Джошуа победил Кличко техническим нокаутом.
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