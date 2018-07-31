Харьковчанка в Instagram продавала несуществующие детские кровати и теперь может "сесть"

31 июля, 2018, 14:38

В Харькове прокуратура сообщила о подозрении 30-летний мошеннице, которая продавала через Instagram несуществующие детские кровати

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковщины.

Установлено, что женщина создала в Instagram страницу, на которой разместила объявление по изготовлению и продаже мебели из дерева, в частности детских кроватей.

За низкую стоимость товара на "крючок" женщины попадали доверчивые покупатели. Как правило, мамы, которые хотели для детей купить кровать.

Клиентам обещали изготовить индивидуальное кровать за 60 дней. На приобретение расходных материалов просили предоплату в размере 50% от стоимости. Покупатели перечисляли деньги на банковскую карточку, но обещанного товара так и не получали. Сначала "производители" переносили сроки, а потом и вовсе переставали отвечать на телефонные звонки и сообщения.

Сейчас известно о по меньшей мере 9 потерпевших. Сумма нанесенного ущерба - более 30 тыс. грн.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства дела, лица, причастные к совершению преступления и потерпевшие.

Женщине сообщили о підрозу по ч.3 ст.190 (Мошенничество, совершенное в крупных размерах) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.