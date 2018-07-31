Госпотребинспекция объяснила причины массовой гибели пчел в Украине

31 июля, 2018, 17:46

Госпотребинспекция обработала более 80 инцидентов умерших пчел и в 53% случаях подтвердила наличие химических веществ

Об этом сообщает глава Госпотребинспекции Владимир Лапа в интервью изданию AgroPolit.

"Мы проработали более 80 образцов, и из них у 53% подтверждалось наличие химических веществ. Проблема есть, и она комплексная", - отметил Лапа.

Глава Госпотребинспекции также считает, что на уровне закона должно быть определено, что сельскохозяйственное предприятие должно уведомить органы местного самоуправления о том, как оно обрабатывает поля.

"Предоставлять нужно следующую информацию: я буду обрабатывать поля таким препаратом, таким действующим веществом, такую ​​территорию, расстояние, период, по такому методу (воздушный, или трактором) ... Поэтому мы готовим законодательные предложения по дополнительной регламентации: что нужно предоставлять, кому, и если информация предоставляется в органы местного самоуправления, то должен быть обязанность должностных лиц последних информировать зарегистрированных пчеловодов. Я надеюсь, что когда мы изменим эти приказы и инструкции, количество зарегистрированных пасек увеличится ", - подытожил Лапа.

Читайте также: Пчелиный мор. Почему они снова массово гибнут в Украине

По его мнению, инструкция по содержанию пчел устаревшая, ведь в ней есть нормы относительно высоты забора, цвета ульев и многие другие, которые сейчас вряд ли выглядят реалистичными.

"Наши специалисты работают над предложениями к инструкции и если не будет поддержки от экспертов, мы сами сможем выйти с предложениями по упрощению этого документа", - добавил глава Госпотребинспекции.