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Госфинмониторинг обнаружил операции по отмыванию средств на 297 млрд

Государственная служба финансового мониторинга Украины выявила в первом полугодии 2018 года финансовые операции на 297,1 млрд грн, которые могут быть связаны с отмыванием средств и другими уголовными преступлениями

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

Согласно выявленных нарушений ГСФМУ направила в СБУ, МВД, НАБУ, прокуратуру и ГФС 438 материалов.

Кроме того, по результатам расследования отмывания средств, хищения и присвоения государственных средств и имущества, в том числе экс-президентом Виктором Януковичем и его сообщниками, в первом полугодии 2018 года служба передала в правоохранительные органы 133 таких материалов.

"В указанных материалах сумма подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) денежных средств или с совершением другого уголовного правонарушения, составляет 276,5 млрд грн", - отмечают в Госфинмониторинг.

Эта работа продолжается в рамках углубленных мер, предпринятых в 2014-2017 годах относительно блокирования, ареста и конфискации средств в эквиваленте $1,5 млрд.

Также в первом полугодии текущего года Госфинмониторинг в 21 случае заблокировал средства, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 10,1 млн грн. В правоохранительные органы направлено 37 материалов в отношении операций, которые могут быть связаны с финансированием терроризма.

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