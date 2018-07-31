Горбатюк судится против Луценко из-за департамента по делам Майдана

31 июля, 2018, 12:53

Руководитель недавно расформированного Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк подал в суд на генпрокурора Юрия Луценко из-за проверки указанного департамента

Об этом сообщает пресс-центр Окружного административного суда Киева.

Горбатюк просит судей признать противоправными действия Луценко относительно утверждения пункта 4.2 плана первоочередных мероприятий ГПУ на II квартал 2018 года. Именно он стал основанием для издания приказа "О проверке состояния организации работы в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины".

"Также истец просит суд признать противоправным и отменить соответствующий Приказ генпрокурора. Сейчас решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", - подчеркнули в ведомстве.