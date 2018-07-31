Это был троллинг: в ООС признались, что использовали слова из пропагандистского сюжета РФ в видео

31 июля, 2018, 07:56

В пресс-центре Операции объединенных сил объяснили, почему использовали слова с российского пропагандистского видео в своем сюжете-поздравлении

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее журналист "Радио Свобода" Левко Стек рассказал, что в поздравлении командования ООС ко Дню Сил специальных операций ВСУ был обнародован видеоролик, текст которого оказался переводом текста агитационного ролика российской армии 2014 года.

Мужчина смонтировал для сравнения оба ролика и выложил видео, на котором на украинском и русском языках звучат одни и те же слова.

Тем временем в штабе ООС поблагодарили Стека за внимание к этому видео и отметили, что ведомство планирует и осуществляет соответствующие мероприятия по борьбе с российским агрессором.

"Ко дню Сил специальных операций специалисты по информационной борьбе подготовили и показали соответствующий видеоролик, который по замыслу этого информационного действия содержит слова с российского видео 2014 года. Этот прием мы называем "троллинг". Указанный сюжет в день нашего праздника должен был бороться с российской пропагандой", - отметили в ООС.

В пресс-центре отметили, что военнослужащие отдела и подразделений знали про этот "троллинг" и с пониманием отнеслись к этому.