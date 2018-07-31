 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Это был троллинг: в ООС признались, что использовали слова из пропагандистского сюжета РФ в видео

В пресс-центре Операции объединенных сил объяснили, почему использовали слова с российского пропагандистского видео в своем сюжете-поздравлении

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отметим, ранее журналист "Радио Свобода" Левко Стек рассказал, что в поздравлении командования ООС ко Дню Сил специальных операций ВСУ был обнародован видеоролик, текст которого оказался переводом текста агитационного ролика российской армии 2014 года.

Мужчина смонтировал для сравнения оба ролика и выложил видео, на котором на украинском и русском языках звучат одни и те же слова.

Тем временем в штабе ООС поблагодарили Стека за внимание к этому видео и отметили, что ведомство планирует и осуществляет соответствующие мероприятия по борьбе с российским агрессором.

"Ко дню Сил специальных операций специалисты по информационной борьбе подготовили и показали соответствующий видеоролик, который по замыслу этого информационного действия содержит слова с российского видео 2014 года. Этот прием мы называем "троллинг". Указанный сюжет в день нашего праздника должен был бороться с российской пропагандой", - отметили в ООС.

В пресс-центре отметили, что военнослужащие отдела и подразделений знали про этот "троллинг" и с пониманием отнеслись к этому.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

31 июля, 2018 вторник

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать