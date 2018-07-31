ЕС ввел санкции против 6 компаний, которые строили Керченский мост
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.
"Совет добавил шесть субъектов в список компаний, подпадающих под ограничительные меры из-за действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в сообщении.
С 31 июля во европейскими санкциями находятся две компании Аркадия Ротенберга - ОАО "Мостотрест" и ООО "Стройгазмонтаж". Обе компании ранее уже были внесены в американский список санкций
Также под санкции ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод" Залив ", ООО" Стройдгазмонтаж - Мост ", вологодское АО" ВАД ".
Отмечается, что компании добавлены в санкционный список за их участие в строительстве Керченского моста, соединяющего Россию с незаконно аннексированым Крымским полуостровом.
"Своими действиями они поддержали консолидацию российского контроля над незаконно аннексированым Крымским полуостровом, что, в свою очередь, еще больше подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", - отметили в ЕС.
Ограничительные меры заключаются в замораживании активов в ЕС, принадлежащих этим субъектам, а лица и организации в ЕС не могут предоставлять им финансовые услуги.
Таким образом, количество компании попавших под санкции ЕС, увеличилось до 44. Кроме того, ЕС ввел запрет на въезд и замораживание активов для 155 человек по этим режимом санкций.
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