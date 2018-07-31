Экс-футболист "Шахтера" договорился о контракте с "Миланом"

31 июля, 2018, 11:52

Бывший футболист "Шахтера" Бернард переходит в итальянский "Милан"

Об этом сообщает Calciomercato.

Бернрад достиг с миланским клубом принципиальной договоренности об условиях личного контракта. Ожидается, что зарплата бразильского полузащитника в новой команде составит 35,- 4 млн евро в год.

Ранее состоялась встреча технического директора "Милана" Леонардо с представителями 25-летнего бразильца, по итогам которой футболист выразил желание перейти в итальянский клуб. Между тем, Бернард, все еще не принял окончательного решения и рассматривает предложения от другого миланского клуба - "Интера" и английского "Челси".