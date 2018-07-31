Экс-футболист "Шахтера" договорился о контракте с "Миланом"
31 июля, 2018, 11:52
Бывший футболист "Шахтера" Бернард переходит в итальянский "Милан"
Об этом сообщает Calciomercato.
Бернрад достиг с миланским клубом принципиальной договоренности об условиях личного контракта. Ожидается, что зарплата бразильского полузащитника в новой команде составит 35,- 4 млн евро в год.
Ранее состоялась встреча технического директора "Милана" Леонардо с представителями 25-летнего бразильца, по итогам которой футболист выразил желание перейти в итальянский клуб. Между тем, Бернард, все еще не принял окончательного решения и рассматривает предложения от другого миланского клуба - "Интера" и английского "Челси".
- Бразилец перешел в "Шахтер" в 2013 году из "Атлетико Минейро" за 25 млн евро и стал самым дорогим приобретением в истории донецкого клуба. Этого сезона закончился контракт футболиста с чемпионами Украины и он получил статус свободного агента, поэтому оставит "Шахтер" бесплатно.
- Бернард начал переговоры с "Миланом" еще в апреле, однако тогда ему договориться с итальянским клубом не удалось.
- Ранее "Милан" за долги китайских инвесторов сменил собственника и перешел в руки американской корпорации Elliott Management.
- Спортивный арбитражный суд отменил дисквалификацию "Милану" из еврокубков
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