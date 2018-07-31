Экс-чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Бэллью
31 июля, 2018, 10:30
Экс-чемпион мира Дэвид Хэй сделал прогноз на поединок между Александром Усиком и Тони Бэллью
Об этом сообщает vringe.com.
Бывший чемпион мира в первом тяжелом и супертяжелом весе Дэвид Хэй, завершивший карьеру после поражения от Тони Бэллью, считает фаворитом боя украинца, однако призывает не недооценивать британца.
"В последних поединках в Бэллью были две крупные победы, хотя он был большим андердогом. На этот раз он снова будет большим андердогом против Усика, но не надо недооценивать Тони. Он был андердогом много раз, но выиграл европейский титул, потом стал чемпионом мира. Тони всегда находит путь к победе. Так что в поединке с Усиком может быть еще один сюрприз", - сказал Хэй.
- Накануне Бэллью заявил, что достиг принципиальной договоренности с Усиком о бое, который должен состоится осенью в Великобритании.
- Украинец бросил вызов британцу 21 июля, после победы над россиянином Муратом Гассиевым, которая принесла ему титул абсолютного чемпиона мира.
- Известный промоутер Эдди Хірн заявил, что Усик, в случае победы над Бэллью, может встретиться с чемпионом мира в супертяжелом весе - Энтони Джошуа.
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