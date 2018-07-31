ДТП с Ниммег: у водителя отобрали биообразцы на алкоголь и наркотики через 6 дней после аварии
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
30 июля Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов. В этот же день биологические образцы отобрали.
Как сообщалось, после задержания Островский прошел тест на драгере, после чего его доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.
Тест на драгер, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме водителя Ниммег.
Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, прокуратура обратилась к суду с ходатайством об их принудительном отборе.
Сообщается, что получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката.
- Напомним, 24 июля в Киеве на пешеходном переходе Островский за рулем Hummer нарушил правила дорожного движения и сбил насмерть 10-летнюю девочку. Водителю объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украини: ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица).
- Депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук заявил, что ряд народных депутатов и друзей хотят "отмазать" Островского.
- Появилось видео задержания Островского.
- Островский отказывался сдавать біозразки для выяснения, был ли он пьян.
- Шевченковский райсуд избрал Островскому меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.
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