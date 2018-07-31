ДТП с Ниммег: у водителя отобрали биообразцы на алкоголь и наркотики через 6 дней после аварии

31 июля, 2018, 12:56

У водителя Ниммег Кирилла Островского, который насмерть сбил 10-летнюю девочку на бульваре Леси Украинки в Киеве, принудительно отобрали биологические образцы для экспертизы

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

30 июля Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании биологических образцов. В этот же день биологические образцы отобрали.

Как сообщалось, после задержания Островский прошел тест на драгере, после чего его доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения, где предоставил образцы мочи.

Тест на драгер, а также результаты лабораторного анализа образцов мочи не выявили содержания алкоголя и наркотических веществ в организме водителя Ниммег.

Вместе с тем, поскольку водитель отказался добровольно предоставить другие биологические образцы, прокуратура обратилась к суду с ходатайством об их принудительном отборе.

Сообщается, что получение образцов для экспертизы осуществлено экспертом Киевского городского бюро СМЭ с участием адвоката.