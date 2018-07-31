 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Для получения канадской визы украинцы отныне должны сдавать биометрические данные

Канада с 31 июля начала собирать биометрические данные у всех просителей виз с ряда европейских стран, в том числе граждан Украины

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иммиграции Канады.

"Начиная с 31 июля 2018 года, вам, возможно, придется предоставить отпечатки пальцев и фото (биометрические данные), когда вы подаете заявку на визу для посещения, если вы едете из Европы, Ближнего Востока или Африки", - говорится в сообщении.

На сайте предоставляется перечень стран, граждане которых с сегодняшнего дня необходимо будет сдавать биометрику.

null

Биометрические данные теперь будут требовать у заявителей на туристические визы, разрешения на работу, учебу и постоянное проживание, или для получения статуса беженца в Канаде. Биометрику не сдают дети до 14 лет и взрослые старше 79 лет.

При этом биометрика будет собираться лишь раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

Стоимость визы для одного человека составляет 85 канадских долларов ($99). Для семей, которые подаются на визу одновременно, стоимость визы не будет превышать 170 канадских долларов ($198).

"Сбор биометрических данных позволяет правительству Канады эффективно управлять идентификацией, облегчить обработку заявлений и упростить въезд для путешественников, которые имеют законное лицо. Это помогает предотвратить, выявить и пресечь въезд тех, кто создает риск для здоровья и безопасности канадцев", - пояснили в министерстве.

С 31 декабря 2018 года биометрические данные будут сдавать граждане стран Азии, Океании, Северной и Южной Америки.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 июля, 2018 вторник

больше новостей

31 июля, 2018 вторник

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать