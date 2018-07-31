Более 60% работников в сфере технологий считают, что им платят мало, - опрос

31 июля, 2018, 18:05

Работники hi-tech индустрии в крупных американских городах зарабатывают в среднем $ 135 тысяч, но все же опрос 6 тысяч человек, которое провели разработчики приложения для анонимного общения с коллегами Blind, свидетельствует: 60% считают, что им недостаточно платят

И это в "промышленности" , где начинающие могут зарабатывать более $ 50 за час, а среднестатистический работник зарабатывает более чем в два раза больше чем представители других сфер в среднем по стране в США, пишет CNBC.

Лидерами в опросе стали Cisco, Intel, Expedia, VMware и Microsoft - их сотрудники отметили, что они не зарабатывают достаточно денег.

В Cisco - самая высокая доля недовольных сотрудников, причем 80% отметили в опросе, что они "не получили адекватную компенсацию после увольнения".

Больше всего довольны были сотрудники Facebook: именно они достаточно часто отмечали, что им переплачивают, а 13,8% заявили, что считают своего работодателя "чрезмерно щедрым".

Интересная статистика касается Netflix - сотрудники этой компании нейтрально отзывались о заработной плате, но большинство из них - 81% - отметили, что получили "большую компенсацию".

"Это отражает более широкую тенденцию среди работников этой индустрии, которые, хотя и получают одни из самых высоких зарплат, часто сосредоточены в самых дорогих регионах страны, - отмечает издание Quartz. - Стоимость жизни в этих городах астрономически высока. В 2017 году анонимный сотрудник Twitter в возрасте 40 лет заявил, что даже на годовую зарплату в $ 160 тыс. ему едва хватает на жизнь".

В отчете также подсчитано, что программисты в Сан-Франциско потенциально могут позволить себе лишь 5% домов для продажи в этом регионе. Их исследования показали, что они зарабатывают в среднем $ 123 тыс. (на год), а средняя цена дома составила более $ 1 млн.