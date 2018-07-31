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Бездомный программист начал раздавать резюме на улице. Его пригласили Google, Netflix и еще 200 компаний

Программист, который оказался без жилья, начал раздавать свое резюме на улице. И его судьбу изменило одно фото в Twitter

Об этом пишет New York Post.

Разработчик Дэвид Касарез после провала собственного стартапа сначала жил в фургоне, а потом в парке. После трех лет поисков мужчина решил раздавать резюме на улице - и уже через несколько дней получил свыше 200 отзывов от технологических компаний, среди которых были Google, Netflix, LinkedIn, Pandora и другие.

Касарез получил диплом бакалавра в программировании, а после стажировку в General Motors переехал в Кремниевую долину и попытался запустить собственный проект. В 2015 году стартап провалился и разработчику пришлось переехать в старый фургон Ford. Потом Касарез продал автомобиль, чтобы расплатиться с долгами, и поселился в парке.

В июле он напечатал несколько копий своего резюме и раздал его прохожим на улице, стоя с табличкой "Бездомный. Голодаю ради успеха. Возьмите мое резюме".

Мужчину заметила американка Жасмин Скофилд - она остановилась, и спросила мужчину, может ли его сфотографировать. Впоследствии Скофилд выложила снимки в своем Twitter.

"Сегодня я увидела этого молодого бездомного, который просит людей взять резюме, а не требует денег. Пожалуйста, распространите, чтобы мы могли помочь Дэвиду!" - написала женщина.

Пост набрал около 130 тыс. репостів, а уже через несколько дней Касарезу поступили предложения о работе с Google и Netflix. Принял ли разработчик какое-то из них, не сообщается.

"Google связался со мной", - заявил "The Post" поражен 26-летний юноша. "Менеджер от Bitcoin.com спрашивал, смогу ли я работать дистанционно, или я хочу переехать в Токио," - сказал он с удивлением в голосе, когда прокручивал предложения.

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