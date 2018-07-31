Астрономы впервые определили точное расстояние до Полярной звезды

31 июля, 2018, 11:02

Астрономам впервые удалось точно определить расстояние от Земли до Полярной звезды

Исследование опубликовано в журнале Research Notes of the American Astronomical Society, коротко о нем пишет портал Phys.org.

Несмотря на то, что Полярная звезда является самым известным космическим объектом во многих культурах после Луны и Солнца, расстояние до нее до сих пор невозможно было точно определить. Астрономы считали, что она находится на расстоянии от 322 до 520 световых рокив.Згидно данным телескопа Gaia, от Земли до Полярной звезды - 447 +/- 1,6 световых лет.

Полярная звезда представляет собой систему сразу с трех светил: центральное из которых - полярная А, вокруг которой вращаются две звезды меньших размеров - полярная B и полярная Ab (или P).

В новой работе астрономы Скотт Энгл (Scott Engle), Эдвард Гинану (Edward Guinan) и Петр Харманець (Petr Harmanec) проанализировали данные, полученные Gaia для звезды B, массой в 1,39 солнечных.

Измерения показали, что расстояние до нее достигает 447 +/- 1,6 световых лет, может быть применено ко всей системе. Абсолютная звездная величина Полярной B составляет 2,91. Это значение немного выше того, которое ожидают от звезды спектрального типа F3V возрастом 60-100 миллионов лет.

Астрономы также уточнили свойства главной звезды, Полярной А: ее радиус равен 47-50 солнечным, масса - 6,4-6,7 масс Солнца, а возраст 55-65 миллионов лет.

Это позволило ученым определить, что Полярная звезда, скорее всего, впервые пересекает полосу пульсационной нестабильности на диаграмме Герцшпрунга - Рассела. Это происходит, когда звезды сходят с главной последовательности, причем пересекать эту полосу они могут четыре или даже пять раз.

"Наше исследование Полярис дает понимание цефеиды как класса", - говорит Гинану. "Цефеиды принципиально важными для определения расстояний до галактик и скорости распространения Вселенной. Все, кроме нескольких, очень далеко, чтобы определить их фундаментальные физические свойства с точностью, которую сейчас предоставляет Полярис".