15 украинских моряков полтора года были вынуждены провести в Омане
31 июля, 2018, 09:48
15 моряков судна Free Neptune вернулись в Украину из Омана, где были вынуждены провести полтора года
Об этом сообщает пресс-центр Департамента консульской службы Украины на своей странице в Facebook.
В ведомстве отметили, что более полтора года по этому делу вели переговоры с судовладельцем, портовыми властями и правоохранительными органами Омана.
Одна из причин, по которой моряки оказались в такой ситуации - недостаточная осведомленность с историей судовладельца и правами и обязанностями сторон согласно заключенного контракта.
"Помощником для моряков послужит открытый МИД совместно с Профсоюзом работников морского транспорта Украины в Одессе Морской информационный центр. Открыть такой Центр планируем также в Херсоне", - подытожили в ведомстве.
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