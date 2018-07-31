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15 украинских моряков полтора года были вынуждены провести в Омане

15 моряков судна Free Neptune вернулись в Украину из Омана, где были вынуждены провести полтора года

Об этом сообщает пресс-центр Департамента консульской службы Украины на своей странице в Facebook.

В ведомстве отметили, что более полтора года по этому делу вели переговоры с судовладельцем, портовыми властями и правоохранительными органами Омана.

Одна из причин, по которой моряки оказались в такой ситуации - недостаточная осведомленность с историей судовладельца и правами и обязанностями сторон согласно заключенного контракта.

"Помощником для моряков послужит открытый МИД совместно с Профсоюзом работников морского транспорта Украины в Одессе Морской информационный центр. Открыть такой Центр планируем также в Херсоне", - подытожили в ведомстве.

 

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