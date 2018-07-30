Злоумышленник забил до смерти мужчину сковородкой, потому что тот не хотел идти с ним по водку

30 июля, 2018, 14:42

Правоохранители сообщили о подозрении и взяли под стражу 32-летнего мужчину, который забил до смерти мужчину на Киевщине

Об этом сообщает пресс-центр столичной прокуратуры.

Выяснилось, что ранее в этом месяце двое мужчин были в гостях своего знакомого в одном из сел Васильковского района, где вместе пили алкоголь. Впоследствии один из мужчин предложил хозяину сходить за водкой, но тот отказался.

Началась ссора, во время которой злоумышленник начал избивать хозяина дома руками и ногами по голове, лицу и телу. Затем мужчина схватил сковородку и нанес потерпевшему несколько ударов по голове и лицу. В результате хозяин скончался от травм на месте событий.

"За процессуального руководства Васильковского отдела Киево-Святошинскую местную прокуратуру 32-летнему злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего)", - подчеркнули в ведомстве.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.