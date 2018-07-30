За полгода в Украине было 186 случаев торговли людьми, - Нацполиция

30 июля, 2018, 12:02

За полгода в Украине зафиксировали почти 200 фактов торговли людьми

Об этом сообщил начальник Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Нацполиции Артем Крищенко, передает пресс-служба Нацполиции.

"В течение шести месяцев этого года мы обнаружили 186 фактов торговли людьми. Среди них 108 фактов - это сексуальная эксплуатация. Сейчас жертвами этих преступлений признаны 156 человек: 91 женщина, 49 мужчин, 9 несовершеннолетних и 7 малолетних детей", - сообщил Корищенко.

За аналогичный период прошлого года обнаружили 144 факта торговли людьми, из них 94 фактов сексуальной эксплуатации.

Женщины, чаще всего, становятся жертвами сексуальной эксплуатации. И мужчины также становятся жертвами торговцев людьми.

"В этом году выявлено 49 таких фактов, все случаи - это трудовая эксплуатация. Пострадавшие выезжали за границу для трудоустройства. Там их держали в рабских условиях. Некоторые сами ехали заработать, а некоторых вывезли за долги", - сказал Корищенко.

Также он отметил, что с каждым годом количество выявленных преступлений, связанных с торговлей людьми, растет. Но это является показателем того, что в полиции научились оперативно выявлять такие правонарушения.