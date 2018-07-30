Известная российская певица попала в базу "Миротворец"
Об этом сообщается на сайте "Миротворец".
Она была внесена в базу за "сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым", а также за "участие в попытках легализации аннексии Крыма".
Сайт ссылается на инстаграм-профиль певицы, где она публиковала фото во время поездки в Ялту весной этого года. Кроме того, на прошлой неделе Семенович выступила в оккупированном Донецке на праздновании Дня работника торговли.
Также, в 2014 году Семенович фотографировалась в футболке с надписью "Не смешите мои "Искандеры".
Справка. Анна Семенович - российская фигуристка, актриса, телеведущая и эстрадная певица; бывшая солистка группы "Блестящие" (2003-2007 гг.).
- Напомним, известный российский актер Константин Хабенский 14 июля попал в базу данных сайта "Миротворец" за посещение аннексированного Крыма
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