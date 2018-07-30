Ярмоленко вошел в символическую сборную в Англии
30 июля, 2018, 17:35
Украинский футболист Андрей Ярмоленко оказался в символической сборной новичков чемпионата Англии
Об этом сообщает Bleacher Report.
Ярмоленко оказался среди 11 лучших футболистов, которых английские клубы купили этим летом. Вместе с украинцем в команду попал экс-полузащитник "Шахтера" Фред, который летом перешел в "Манчестер Юнайтед". В этой версии сборной от каждого клуба мог быть только один представитель.
- Андрей Ярмоленко уже выбрал игровой номер, под которым будет выступать в "Вест Хэме".
- Украинец перешел в лондонский клуб из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро.
- Фред перешел из "Шахтера" в "Манчестер Юнайтед" за 60 млн евро, установив новый трансферный рекорд украинских клубов.
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