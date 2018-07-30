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Ярмоленко вошел в символическую сборную в Англии


фото: twitter
Украинский футболист Андрей Ярмоленко оказался в символической сборной новичков чемпионата Англии

Об этом сообщает Bleacher Report.

Ярмоленко оказался среди 11 лучших футболистов, которых английские клубы купили этим летом. Вместе с украинцем в команду попал экс-полузащитник "Шахтера" Фред, который летом перешел в "Манчестер Юнайтед". В этой версии сборной от каждого клуба мог быть только один представитель.

 

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