Возле киевского ТЦ произошла масштабная авария: пьяный водитель повредил 7 авто

30 июля, 2018, 07:53

Водитель Honda Accord на "евробляхах" устроил массовую аварию возле торгово-развлекательного центра Dream Town

Об этом сообщает сайт "Информатор".

Инцидент произошел на Оболонском проспекте, 5 около 22:20. Полицейские рассказали, что машина двигалась по проспекту в сторону станции метро "Оболонь" и врезалась в припаркованный на обочине автомобиль Skoda Octavia.

От удара автомобиль Honda отбросило на Volkswagen Passat, который ехал рядом, после чего обе машины влетели на парковку ТРЦ Dream Town. Там они столкнулись с четырьмя припаркованными автомобилями.

Виновник аварии пытался скрыться с места событий, однако его задержали местные жители и ждали,пока не приедет полиция. В крови водителя было 2,92 промилле. Впоследствии задержанный злоумышленник уснул в авто патрульных, при нем не было водительского удостоверения.

Всего было повреждено 7 автомобилей: Honda Accord, Skoda Octavia, Volkswagen Passat и те, что стояли на парковке, Peugeot 605, Ford Focus, Chevrolet Aveo и Skoda Octavia.

После того, как задержанного все же разбудили, он рассказал, что пытался не сбить детей, которые перебегали дорогу, поэтому и въехал в другую машину. Впрочем, по словам очевидцев, в момент ДТП поблизости никаких детей не было.