Вооруженные силы Британии обеспечат британцев продовольствием в случае "жесткого" Brexit
Соответствующий план разработало правительство, сообщает The Times.
Вооруженные силы обычно используют для оказания помощи гражданским только в чрезвычайных ситуаций гражданского характера.
Согласно плану, вертолеты и армейские грузовики будут использоваться для перевозки грузов для уязвимых слоев населения, если блокирование портов приведет к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов.
Источник в Министерстве обороны страны объяснило, что "официального запроса об оказании помощи не поступало, однако не исключил, что вооруженные силы готовы поддержать региональные власти.
Издание также сообщает, что магазины предупредили своих поставщиков о необходимости создания запасов таких товаров, как чай и кофе.
С проблемами в случае "жесткого" Brexit может столкнуться и Национальная служба здравоохранения, которой придется закупать лекарственные препараты за пределами ЕС, чтобы создать их резерв в больницах.
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