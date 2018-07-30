Вооруженные силы Британии обеспечат британцев продовольствием в случае "жесткого" Brexit

30 июля, 2018, 12:42

Вооруженные силы Великобритании будут привлекать для доставки продуктов питания, лекарств и топлива в случае недостатка, если страна выйдет из ЕС без соглашения

Соответствующий план разработало правительство, сообщает The Times.

Вооруженные силы обычно используют для оказания помощи гражданским только в чрезвычайных ситуаций гражданского характера.

Согласно плану, вертолеты и армейские грузовики будут использоваться для перевозки грузов для уязвимых слоев населения, если блокирование портов приведет к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов.

Источник в Министерстве обороны страны объяснило, что "официального запроса об оказании помощи не поступало, однако не исключил, что вооруженные силы готовы поддержать региональные власти.

Издание также сообщает, что магазины предупредили своих поставщиков о необходимости создания запасов таких товаров, как чай и кофе.

С проблемами в случае "жесткого" Brexit может столкнуться и Национальная служба здравоохранения, которой придется закупать лекарственные препараты за пределами ЕС, чтобы создать их резерв в больницах.