 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Вооруженные силы Британии обеспечат британцев продовольствием в случае "жесткого" Brexit


фото: thetimes
Вооруженные силы Великобритании будут привлекать для доставки продуктов питания, лекарств и топлива в случае недостатка, если страна выйдет из ЕС без соглашения

Соответствующий план разработало правительство, сообщает The Times.

Вооруженные силы обычно используют для оказания помощи гражданским только в чрезвычайных ситуаций гражданского характера.

Согласно плану, вертолеты и армейские грузовики будут использоваться для перевозки грузов для уязвимых слоев населения, если блокирование портов приведет к нехватке продовольствия, топлива и медикаментов.

Источник в Министерстве обороны страны объяснило, что "официального запроса об оказании помощи не поступало, однако не исключил, что вооруженные силы готовы поддержать региональные власти.

Издание также сообщает, что магазины предупредили своих поставщиков о необходимости создания запасов таких товаров, как чай и кофе.

С проблемами в случае "жесткого" Brexit может столкнуться и Национальная служба здравоохранения, которой придется закупать лекарственные препараты за пределами ЕС, чтобы создать их резерв в больницах.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 июля, 2018 понедельник

больше новостей

30 июля, 2018 понедельник

29 июля, 2018 воскресенье

28 июля, 2018 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать