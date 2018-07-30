Во Львове злоумышленник угрожает заминировать больницу, если ему не заплатят

30 июля, 2018, 11:02

Во Львове неизвестный злоумышленник угрожает заминировать больницу, если ему не заплалять 5 тысяч гривен

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.

Утром 30 июля на адрес Львовской областной клинической больницы поступило анонимное письмо с требованием перечислить 5 тысяч гривен на электронный счет. Если этого не сделают - автор послания угрожает заминировать помещение больницы.

На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Правоохранители будут обследовать указанное в письме помещения и прилегающую территорию. Решается вопрос правовой квалификации происшествия, устанавливается личность автора письма.