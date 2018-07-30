Во Львове злоумышленник угрожает заминировать больницу, если ему не заплатят
30 июля, 2018, 11:02
Во Львове неизвестный злоумышленник угрожает заминировать больницу, если ему не заплалять 5 тысяч гривен
Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовщины.
Утром 30 июля на адрес Львовской областной клинической больницы поступило анонимное письмо с требованием перечислить 5 тысяч гривен на электронный счет. Если этого не сделают - автор послания угрожает заминировать помещение больницы.
На место происшествия выехали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и сотрудники других служб. Правоохранители будут обследовать указанное в письме помещения и прилегающую территорию. Решается вопрос правовой квалификации происшествия, устанавливается личность автора письма.
- Напомним, 19 июня во Львове неизвестные сообщили о заминировании более 10 бизнес-центров, однако там никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
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