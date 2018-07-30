Верховный суд отказался передавать дело о госизмене Януковича в другой суд
30 июля, 2018, 16:20
Верховный Суд Украины отказал адвокатам экс-президента Виктора Януковича в ходатайстве о передаче дела о государственной измене в другой суд
Об этом сообщает "Укринформ".
"Мы просили сегодня в Верховном Суде передать в другой суд. Верховный Суд решил оставить рассмотрение этого дела в Оболонском суде", - сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.
Сердюк также пообещал, что защита Януковича прибудет на заседание в Оболонский райсуд 31 июля.
"Мы завтра продолжим допрос свидетелей. На завтра запланировано участие в заседании свидетеля Аркадия Ярощука с территории Республики Беларусь, из Минска, путем видеоконференции", - отметил Сердюк.
Аркадий Ярощук - бывший инструктор вертолета AW-139 ООО "Центр Авиа". Он управлял вертолетом, на котором Янукович 22 февраля 2014 года вылетел из Харькова в Донецк.
- Напомним, 21 февраля в Оболонском суде Киева в режиме видеоконференции допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.
- Судья по делу Януковича обвинил его адвокатов в затягивании процесса.
- Прокуратура заявила, что СБУ предупреждала Януковича об угрозе от России еще более чем за год до оккупации Крыма.
- Суд по делу Януковича перешел к стадии прений обвинения и защиты.
- 30 июля адвокаты Януковича сорвали начало судебных дебатов по делу - не пришли на заседание.
Читайте также
-
12 июля, 2018 Нацбанк снова повысил учетную ставку. Что изменится
-
-
-
-