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Верховный суд отказался передавать дело о госизмене Януковича в другой суд


фото: spiegel
Верховный Суд Украины отказал адвокатам экс-президента Виктора Януковича в ходатайстве о передаче дела о государственной измене в другой суд

Об этом сообщает "Укринформ".

"Мы просили сегодня в Верховном Суде передать в другой суд. Верховный Суд решил оставить рассмотрение этого дела в Оболонском суде", - сказал адвокат Януковича Виталий Сердюк.

Сердюк также пообещал, что защита Януковича прибудет на заседание в Оболонский райсуд 31 июля.

"Мы завтра продолжим допрос свидетелей. На завтра запланировано участие в заседании свидетеля Аркадия Ярощука с территории Республики Беларусь, из Минска, путем видеоконференции", - отметил Сердюк.

Аркадий Ярощук - бывший инструктор вертолета AW-139 ООО "Центр Авиа". Он управлял вертолетом, на котором Янукович 22 февраля 2014 года вылетел из Харькова в Донецк.

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