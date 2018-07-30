В зоне ООС снова неспокойно: ранен боец ВСУ, потери оккупантов - 2 человека

30 июля, 2018, 07:20

В течение минувших суток один украинский военнослужащий получил ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 30 раз открывали огонь по позициям украинской армии.

Российские оккупационные войска стреляли по позиціяї возле Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутового, Широкино, Павлополя и Водяного из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"За минувшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. По данным разведки, двух оккупантов ранены", - подчеркнули в ведомстве.

Уже сегодня, 30 июля, российские наемники успели 8 раз обстрелять позиции украинских защитников возле Крымского, Майского, Светлодарска, Опыиного, Марьинки и Павлополя.