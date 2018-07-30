В зоне ООС ранены трое военных, российские оккупанты бьют из гранатометов и минометов
30 июля, 2018, 18:24
В понедельник, 30 июля, по состоянию на 18:00 российские боевики на Донбассе 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Террористы прицельно стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск, Марьинка, Новомихайловка, Новотроицкое, Лебединское и Павлополь. Защитников Водяного оккупанты обстреляли из 82-мм миномета.
Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военных получили ранения.
- Напомним, в течение суток 29 июля в зоне ООС результате боевых действий ранен одногоин украинский военнослужащий.
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