В Индии 80 человек погибли в результате сильных дождей
30 июля, 2018, 17:12
В штате Уттар-Прадеш на севере Индии после продолжительных муссонных дождей погибли по меньшей мере 80 человек
В штате Уттар-Прадеш на севере Индии после продолжительных муссонных дождей погибли по меньшей мере 80 человек.
Как сообщил глава службы по борьбе со стихийными бедствиями Санджай Кумар, жители штата погибли в результате разрушения домов, подтопленных в результате проливных дождей, начавшихся в четверг, передает AFP.
В соседнем штате Бихар дожди затопили помещение в больнице медицинского колледжа Наланды. Заболоченная вода вместе с рыбами проникла даже в отделение интенсивной терапии на первом этаже.
По данным местных властей, по всей Индии, начиная с мая, в результате сильных дождей погибли около 545 человек.
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