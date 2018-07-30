В Индии 80 человек погибли в результате сильных дождей

30 июля, 2018, 17:12

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии после продолжительных муссонных дождей погибли по меньшей мере 80 человек

В штате Уттар-Прадеш на севере Индии после продолжительных муссонных дождей погибли по меньшей мере 80 человек.

Как сообщил глава службы по борьбе со стихийными бедствиями Санджай Кумар, жители штата погибли в результате разрушения домов, подтопленных в результате проливных дождей, начавшихся в четверг, передает AFP.

В соседнем штате Бихар дожди затопили помещение в больнице медицинского колледжа Наланды. Заболоченная вода вместе с рыбами проникла даже в отделение интенсивной терапии на первом этаже.

По данным местных властей, по всей Индии, начиная с мая, в результате сильных дождей погибли около 545 человек.