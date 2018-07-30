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В украинских хранилищах газа увеличилось в 1,7 раза


фото: energetyka.com
Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 5 млрд 242,29 млн куб. м

Об этом сообщает ПАО "Укртрансгаз", передает "Интерфакс-Украина".

С 8 апреля до 28 июля запасы в хранилищах выросли на 70,5% - с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 12 млрд 677,45 млн куб. м.

По расчетам, 1-28 июля ПХГ пополнились на 1 млрд 489,72 млн куб. м (53,2 млн куб. м/сутки), в июне - на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/ обу), в мае - на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля - на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).

За сохранение в июле-сентябре темпов закачки в хранилища 1,6 млрд куб. м газа ежемесячно, в август страна войдет с запасами 12,8 млрд куб. м, в октябрь - с 16 млрд куб. м.

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Кабинет Министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ на 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.

Как сообщалось, в 2017 году суммарная закачка газа в хранилища превысила его отбор на 2,733 млрд куб. м, тогда как в 2016 г. отбор превысил закачку на 2,002 млрд куб. м. Отбор по итогам 2017 года составил 6,415 млрд куб. м, закачки - 9,148 млрд куб. м.

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