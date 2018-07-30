В Тернополе абитуриентка пришла на экзамен в свадебном платье

30 июля, 2018, 13:22

В Тернопольском национальном педагогическом университете абитуриентка пришла на экзамен в магистратуру в свадебном платье

Об этом сообщает местное издание 0352.

Иванна Сейхер-Снегирь из Бучача пришла на экзамен на поступление в магистратуру ТГМУ им. В. Гнатюка в белом свадебном платье с фатой.

Удивленным преподавателям Иванна пояснила, что дата экзамена и бракосочетания совпали, поэтому на экзамен она пришла вместе с мужем и дружками.

Администрация университета абитуриентку к экзаменам допустила, а также поздравила молодоженов с бракосочетанием и верным выбором учреждения высшего образования, пожелала долгих и счастливых лет семейной жизни.