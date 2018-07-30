В Шпицбергене охранники круизного судна застрелили белого медведя

30 июля, 2018, 10:11

В Шпицбергене охрана круизного судна застрелила белого полярного медведя

Об этом сообщает CNN.

"Инцидент произошел, когда белый медведь напал на команду охраны, которая всегда находилась на борту экспедиционных круизов, как того требует закон", - говорится в сообщении.

Двое охранников застрелили медведя после безуспешных попыток выгнать его из судна.

Один их охранников получил опасное для жизни ранение в голову и был срочно доставлен в больницу на вертолете. Сейчас он находится в стабильном состоянии.

Как заявила защитница дикой природы Джефф Корвин, "когда на планете осталось лишь 20 тысяч белых медведей, каждый имеет значение".

"Когда вы находитесь в этой экосистеме как турист, исследователь или ученый, вы обязаны следить за протоколами, чтобы обеспечить собственную безопасность и не мешать поведению белых медведей", - сказала она.

Немецкая круизная компания выразила свои соболезнования по поводу смерти медведя, но подчеркнула, что со стороны охраны это была сомооборона.

Справка. Шпицберген - норвежский архипелаг, расположенный в Северном Ледовитом океане на расстоянии 1300 км от Северного полюса.