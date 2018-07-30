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В Париже в мэрии разместят фото Сенцова

В понедельник, 30 июля, мэр Парижа разместит фотографию украинского политзаключенного, незаконно осужденного в России, Олега Сенцова на фасаде мэрии

Об этом сообщается на Facebook-странице Save Oleg Sentsov.

"Завтра парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе", - говорится в сообщении.

  • Ранее сообщалось, что дипломаты Польши и США готовят заявление с требованием освободить Сенцова.
  • Европейский суд по правам человека призвал Олега Сенцова прекратить голодовку, которую он начал еще 14 мая, и согласиться на лечение.
 
 
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