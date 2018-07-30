В Париже в мэрии разместят фото Сенцова
30 июля, 2018, 07:44
В понедельник, 30 июля, мэр Парижа разместит фотографию украинского политзаключенного, незаконно осужденного в России, Олега Сенцова на фасаде мэрии
Об этом сообщается на Facebook-странице Save Oleg Sentsov.
"Завтра парижский мэр в поддержку Олега Сенцова, который вскоре достигнет 80-го дня голодания, разместит его фотографию на фасаде городской мэрии в 4-м муниципальном округе", - говорится в сообщении.
- Ранее сообщалось, что дипломаты Польши и США готовят заявление с требованием освободить Сенцова.
- Европейский суд по правам человека призвал Олега Сенцова прекратить голодовку, которую он начал еще 14 мая, и согласиться на лечение.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Сенцов пережил уже второй кризис со здоровьем и согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси на день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить.
- Великобритания требует от России немедленно освободить Олега Сенцова и незаконно осужденного в Крыму Владимира Балуха.
- Более 50 украинских художников просят Сенцова прекратить голодовку.
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