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В Одессе проректора государственного университета поймали на взятке

В Одессе правоохранители разоблачили на взятке в 310 тысяч проректора государственного университета

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Сотрудники прокуратуры Одесской области разоблачили на взятке чиновника одесского государственного университета.

Так, один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тысяч грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.

В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62 500 грн педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете.

По информации издания "Думская", задержанным оказался первый проректор Одесского государственного экологического университета Николай Сербов.

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