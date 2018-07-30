В Одессе проректора государственного университета поймали на взятке
30 июля, 2018, 15:54
В Одессе правоохранители разоблачили на взятке в 310 тысяч проректора государственного университета
Об этом сообщает прокуратура Одесской области.
Сотрудники прокуратуры Одесской области разоблачили на взятке чиновника одесского государственного университета.
Так, один из проректоров вуза требовал неправомерную выгоду в сумме 310 тысяч грн от представителя предприятия за заключение договора использования жилого здания с причалом для размещения отдыхающих.
В понедельник, 30 июля, во время передачи первого транша в сумме 62 500 грн педагога разоблачили правоохранители в его рабочем кабинете.
По информации издания "Думская", задержанным оказался первый проректор Одесского государственного экологического университета Николай Сербов.
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